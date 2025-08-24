Serie C-Salernitana: risoluzione consensuale con Sepe, ecco chi sarà il portiere titolare
La Salernitana e Luigi Sepe hanno trovato l’accordo per la rescissione contrattuale. Lo stipendio dell’esperto portiere, 1.6 milioni lordi cioè 1 milione netto d’ingaggio, era uno dei nodi più stretti per il budget granata. Dopo una prima ipotesi di spalmatura dei compensi allungando la durata del vincolo contrattuale, che il calciatore aveva rispedito al mittente, l’accordo è stato trovato sulla base della rescissione.
Resta comunque onerosa per la Salernitana ma la risoluzione consensuale concede comunque una boccata d’ossigeno in termini di fiscalità e tempistiche, nel medio-lungo periodo.
Le gerarchie tra i pali erano da tempo cambiate, adesso ufficialmente: Sepe non era stato convocato per le prime partite allo stadio Arechi, nel frattempo la Salernitana aveva ingaggiato l’esperto Antonio Donnarumma, che è diventato il titolare.
Il suo vice è il 24enne Brancolini, prelevato in prestito dall’Empoli con diritto di riscatto.
Fonte il Mattino