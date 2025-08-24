Serie C-Salernitana: risoluzione consensuale con Sepe, ecco chi sarà il portiere titolare

La Salernitana e Luigi Sepe hanno trovato l’accordo per la rescissione contrattuale. Lo stipendio dell’esperto portiere, 1.6 milioni lordi cioè 1 milione netto d’ingaggio, era uno dei nodi più stretti per il budget granata. Dopo una prima ipotesi di spalmatura dei compensi allungando la durata del vincolo contrattuale, che il calciatore aveva rispedito al mittente, l’accordo è stato trovato sulla base della rescissione.