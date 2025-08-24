Serie C: beffa Giugliano, il Potenza vince al 96′ 2-3

Allo stadio De Cristofaro va in scena la prima giornata di campionato di Serie C tra Giugliano e Potenza. Dopo il buon esordio in Coppa Italia, condito con il passaggio del turno, la squadra di mister Colavitto affronta oggi un avversario che lo scorso anno ha raggiunto il secondo turno dei play-off e che quest’anno punta a riconfermarsi.

Per i gialloblù, il tecnico opta per un inedito 3-5-2, cambiando rispetto alla vittoria di settimana scorsa, con la coppia d’attacco formata da Nepi e Njambe.

Il Potenza di De Giorgio parte subito forte: dopo soli dieci minuti, dalla sinistra D’Auria serve in profondità Burgio che crossa al centro, trovando Erradi pronto ad anticipare Caldore e a firmare di testa il vantaggio rossoblù. Brutta disattenzione della difesa del Giugliano, che si è fatta sorprendere lasciando troppo spazio all’attaccante avversario.

La reazione del Giugliano è immediata. Dopo appena quattro minuti, grande lancio di Prezioso dalla metà campo per Njambe che in area di rigore lotta spalla a spalla con Burgio in un contrasto giudicato regolare nonostante le proteste ospiti. Una volta entrato in area, l’attaccante gialloblù serve Nepi che, di prima intenzione con il destro, non sbaglia: 1-1. Primo gol in campionato per Nepi, che continua la sua striscia positiva da quando è arrivato a Giugliano, vivendo una vera rinascita negli ultimi sei mesi.

La partita si accende e al 18’ succede l’imprevisto. Il Potenza domina a centrocampo, mostrando la mano di De Giorgio che lavora da tempo con lo stesso gruppo, a differenza della formazione di Colavitto ancora alla ricerca di equilibrio. Su un passaggio filtrante per D’Auria, il difensore del Giugliano Luigi D’Avino interviene in anticipo, ma nel tentativo di spazzare infila goffamente la palla nella propria porta. Bolletta, nell’occasione, poteva probabilmente fare qualcosa in più: 2-1 Potenza.

Il Giugliano prova a reagire alla mezz’ora su calcio piazzato: sugli sviluppi di una punizione battuta da Prezioso, Njambe colpisce di destro ma manda alto. Il primo tempo si chiude 2-1 per il Potenza, con i gialloblù che restano comunque in partita, seppur evidenziando difficoltà nell’assimilare i nuovi schemi.

Nella ripresa le lacune difensive del Giugliano riemergono: dopo appena un minuto, Erradisfugge alle spalle dei tre centrali e da posizione ravvicinata fallisce clamorosamente il 3-1, con Bolletta stavolta bravo a chiudergli lo specchio. Al 60’, però, i padroni di casa trovano il pareggio: splendida verticalizzazione di Prezioso per Forciniti che, in scivolata, serve D’Agostino che con il destro dal limite dell’area segna un gol bellissimo, riportando il punteggio sul 2-2.

Il Giugliano sembra avere l’inerzia dalla sua parte e da l’impressione di poter ribaltare la gara. Ma al 70’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore, la squadra di Colavitto si fa sorprendere in contropiede: Petrungaro si invola verso la porta e viene steso da La Valdera al limite dell’area. L’arbitro Gavini, dopo il consulto al VAR, non ha dubbi: rosso diretto e punizione dal limite.

In dieci uomini, il Giugliano mostra compattezza e grande spirito di sacrificio, resistendo fino ai minuti finali. Ma al 96’, quando tutto sembra ormai deciso, arriva la beffa: l’ennesimo cross del migliore in campo, Burgio, trova Caturano pronto a insaccare da pochi passi il 3-2 che regala la vittoria al Potenza allo scadere.

Sconfitta amarissima per il Giugliano di Colavitto, che ha tenuto testa fino all’ultimo a una formazione più esperta e collaudata come quella di De Giorgio, capace di portare a casa i tre punti con esperienza e cinismo.

A cura di Emanuele Arinelli

