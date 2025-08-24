Serie A Women’s Cup – La Lazio ribalta 2-1 un grande Napoli Women, tutti i risultati

Factory della Comunicazione

Curmark e Færge, Viola in vetta al Girone B. Alle biancocelesti bastano quattro minuti, con Karczewska-Visentin. Domenica su Vivo Azzurro TV Milan-Sassuolo

Dopo tre vittorie esterne nelle prime tre partite di venerdì, la Serie A Women’s Cup procede con altre due gare valide per la giornata iniziale della fase a gironi. Nella prima la Fiorentina batte 2-0 il Como Women e vola così al primo posto del Girone B, ringraziando la coppia formata da Curmark – primo gol in carriera con la maglia viola alla sua 16ª presenza – e Færge. Per la prima volta nella sua storia, la Fiorentina ha tenuto la porta inviolata nella gara d’esordio stagionale in due annate di fila. Nella seconda sfida la Lazio rimonta invece 2-1 il Napoli Women, dimostrandosi squadra cinica e mai doma. Apre Fløe Nielsen – autrice di una grande partita – ma ribalta tutto il duo Karczewska-Visentin tra 81’ e 85’. Con quella odierna, il Napoli Women arriva a 14 trasferte consecutive senza vittorie tra tutte le competizioni (cinque pari, nove sconfitte); l’ultimo successo esterno del club partenopeo risale all’8 settembre 2024.

FIORENTINA-COMO WOMEN 2-0. Al Viola Park l’esordio in panchina di mister Piñones-Arce coincide con una meritata vittoria. L’undici comasco gioca comunque a viso aperto e crea qualche buona occasione, peccando tuttavia troppo nei momenti in cui potrebbe finalizzare. La Fiorentina ci mette invece un gol per tempo e si prende così la vetta del Girone B. Al 22’ Curmark stappa infatti la gara insaccando all’incrocio col meraviglioso destro dal limite, su invito di una Janogy già molto pimpante. Færge sigla invece il gol del 2-0 al 75’, insaccando al volo sugli sviluppi di un corner. Nel finale, la Viola rischia di complicarsi le cose da sola, vista l’espulsione diretta di van der Zanden all’81’. Ma al triplice fischio arbitrale successo e tre punti vanno ad ogni modo alle padrone di casa.

LAZIO-NAPOLI WOMEN 2-1. Al Mirko Fersini grandissima prova delle azzurre, ma i tre punti vanno alle biancocelesti. La squadra allenata da Sassarini domina per oltre due terzi di gara, con due gol annullati, un palo e una traversa colpiti ma anche il provvisorio vantaggio firmato da Fløe Nielsen, perfetta nell’incrociare rasoterra dopo fuga palla al piede. La Lazio non incassa il colpo del ko e trova allora le forze per ribaltare tutto in soli quattro minuti, tra 81’ e 85’. Prima la neo-entrata Karczewska firma l’1-1 con un gran colpo di testa; poi Visentin (pure lei subentrata) fa tutto da sola in area scaricando sotto la traversa il mancino che vale rimonta e vittoria. La squadra di mister Grassadonia – espulso per proteste – si mette così in scia della Juventus nel Girone A.

Risultati della 1ª giornata di Serie A Women’s Cup 2025/26

Girone A

Parma-Juventus 0-2

42’ Girelli (J), 92’ Bonansea (J)

Lazio-Napoli Women 2-1

35’ Fløe Nielsen (N), 81’ Karczewska (L), 85’ Visentin (L)

Girone B

Genoa-Inter 1-2

25’ Bartoli (I), 38’ Bugeja (I), 88’ Mele (G)

Fiorentina-Como Women 2-0

22’ Curmark (F), 75’ Færge (F)

Girone C

Ternana Women-Roma 2-4

17’ e 27’ Pilgrim (R), 21’ rig. Corelli (R), 24’ Pirone (T), 57’ Rieke (R), 82’ Regazzoli (T)

Milan-Sassuolo

Domenica ore 20:30, diretta Vivo Azzurro TV

Programma della 2ª giornata di Serie A Women’s Cup 2025/26

Sabato 6 e domenica 7 settembre

Girone A

Juventus-Lazio

Napoli Women-Parma

Girone B

Inter-Fiorentina

Como Women-Genoa

Girone C

Roma-Milan

Sassuolo-Ternana Women