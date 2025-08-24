Serie A – Juventus-Parma 2-0, espulso Cambiaso, segna anche Vlahovic, il tabellino

La Serie A è ripartita e stasera tra le altre si sono affrontate Juventus e Parma, gara finita 2-0, con espulsione di Cambiaso e gol di Vlahovic. Dopo un primo tempo in cui la Juventus colleziona occasioni senza riuscire a sfondare, un gol al 59’ di David (schierato in attacco titolare) sblocca la gara. Yildiz mette al centro da sinistra, il canadese gira in rete con l’esterno. Nel finale rosso a Cambiaso (sbracciata su Lovik), ma pochi secondi dopo arriva il raddoppio di Vlahovic (applaudito dai tifosi), appena entrato, ancora su assist di Yildiz. Parma pericoloso solo in due occasioni, con Cambiaso e Bremer decisivi nelle chiusure su Lovik e Pellegrino. (Sky Sport)

JUVENTUS-PARMA 2-0, IL TABELLINO

Marcatori: 60′ David, 84′ Vlahovic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Gatti 6 (57′ Joao Mario 6), Bremer 6,5, Kelly 6; Kalulu 6, Locatelli 6,5 (57′ Koopmeiners 6), Thuram 6,5, Cambiaso 5; Conceicao 6,5 (80′ Nico Gonzalez sv), Yildiz 7 (89′ McKennie sv); David 7 (80′ Vlahovic 7). All. Tudor.

PARMA (3-5-2): Suzuki 6,5; Delprato 6, Circati 5,5, Valenti 6; Lovik 6,5 (88′ Estevez sv), Bernabè 6, Keita 5,5 (89′ Djuric sv), Ordonez 5,5 (57′ Sorensen 5,5), Valeri 5,5; Almqvist 6 (80′ Benedyczak sv), Pellegrino 6. All. Cuesta.

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Gatti (J), Suzuki (P), Sorensen (P); Tudor (all. Juventus) per proteste

Espulsi: 83′ Cambiaso (J) per fallo di reazione