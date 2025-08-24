Serie A: Como-Lazio 2-0, buona la prima di Fabregas

Sfida importante, difficile, stimolante e già che dice altro quella tra Como-Lazio, terminata 2-0 per i padroni di casa grazie ai goal di Douvikas e Nico Paz. Sconfitta pesante per il ritorno sulla panchina della Lazio per Maurizio Sarri. Le due squadre sono gli antipodi per quanto riguarda il mercato, con il Como che ha quasi del tutto rivoluzionato la sua squadra, e la Lazio che invece ha praticamente la stessa squadra dell’anno scorso, con un solo cambio in panchina, appunto, Maurizio Sarri. Sconfitta pesante, ma meritata, con il Como che ha realizzato 1.53 di xG contro 0.20 della Lazio. Un unico dato che testimonia in maniera evidente la fantastica partita disputata dai padroni di casa.

TABELLINO COMO-LAZIO:

Marcatori: 47′ Douvikas, 73′ Nico Paz

COMO (4-3-3): Butez 6; Van der Brempt 6 (70′ Smolcic 6), Ramon 6.5, Kempf 6.5, Valle 6.5; Paz 8 (78′ Sergi Roberto 6), Perrone 6.5 (78′ Caqueret 6), Da Cunha 6.5; Vojvoda 7, Douvikas 7 (70′ Morata 6.5), Rodriguez 6.5 (92′ Kuhn s.v.). All. Fabregas.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5 (61′ Marusic 5.5), Gila 5.5, Provstgaard 5.5, Tavares 5 (66′ Pellegrini 5.5); Guendouzi 5, Cataldi 5 (66′ Rovella 5.5), Dele-Bashiru 5 (75′ Dia 5.5); Cancellieri 5.5 (60′ Pedro 5.5), Castellanos 5.5, Zaccagni 5. All. Sarri.

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Paz (C), Zaccagni (L), Van der Brempt (C), Castellanos (L), Guendouzi (L)