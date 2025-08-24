Serie A – Cagliari/Fiorentina e Como/Lazio: le formazioni ufficiali

Dopo gli anticipi di ieri relativi alla prima giornata, il massimo torneo di Serie A prosegue oggi con due gare alle ore 18.30. Si tratta di Cagliari/Fiorentina e Como/Lazio. I tecnici delle squadre hanno da poco diramato le formazioni ufficiali con cui intendono dare il via ai match:
CAGLIARI(4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane
A disposizione: Iliev, Ciocci, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Gaetano, Felici, Cavuoti, Klicsoy, Vinciguerra, Luvumbo.
FIORENTINA(3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Marì, Viti, Fortini, Richardson, Mandragora, Parisi, Fazzini, Sabiri, Braschi, Dzeko.
COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramòn, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha, Paz; Rodriguez, Douvikas Vojvoda. Allenatore: Cesc Fabregas
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.