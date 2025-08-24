Serie A: Cagliari-Fiorentina 1-1, pareggio in extremis salva l’esordio di Pisacane e rovina il ritorno di Pioli
Pareggio che lascia l’amaro in bocca a Stefano Pioli, che già pregustava il sapore della vittoria alla prima dopo il suo ritorno alla Fiorentina. Pisacane, al suo esordio sulla panchina del Cagliari pareggia in extremis grazie al goal di Luperto su assist di Gaetano. Inutile dunque il goal di Mandragora per la Viola che non trova i tre punti all’esordio. Stefano Pioli dovrà attendere il ritorno a Firenze per trovare una gioia con la sua squadra.
TABELLINO CAGLIARI-FIORENTINA: