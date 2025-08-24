NewsCalcio

Serie A – Atalanta-Pisa 1-1 – I padroni di casa ci provano, ma è solo un punto a testa, il tabellino

Il campionato di Serie A è ripartito ufficialmente, e stasera è finito con un 1-1 fra Atalanta e Pisa. Termina 1-1 il match tra Atalanta e Pisa. Al momentaneo vantaggio della squadra di Gilardino dopo l’autogol di Hien risponde Gianluca Scamacca, che torna al gol dopo l’infortunio. Poi i padroni di casa ci provano, soprattutto grazie ai guizzi di Zalewski e Bellanova sulle fasce, ma la il Pisa risponde presente e nega i tre punti alla Dea. (Sky Sport)

ATALANTA-PISA 1-1, IL TABELLINO

Marcatori: 26′ aut. Hien (P), 50′ Scamacca (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 5.5 (88′ Kossounou s.v.), Hien 5, Djimsiti 5; Bellanova 5.5, de Roon 5.5, Pasalic 6 (71′ Ederson 5.5), Zalewski 6.5; De Ketelaere 5 (84′ Samardzic s.v.), Maldini 5.5 (71′ K. Sulemana 5.5); Scamacca 6.5 (72′ Krstovic 5.5). All. Juric.

PISA (3-4-2-1): Semper 7; Denoon 5.5 (78′ Calabresi s.v.), Caracciolo 6.5, Canestrelli 6.5; Touré 7, Marin 6 (78′ Piccinini s.v.), Aebischer 5.5, Angori 7; Moreo 6.5 (61′ Akinsanmiro 6), Tramoni 6 (61′ Cuadrado 6); Meister 6 (54′ Nzola 5.5). All. Gilardino.

Arbitro: Arena

Ammoniti: Maldini (A), K. Sulemana (A), Juric (A)

