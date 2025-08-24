NewsCalcioRassegna Stampa

Sassuolo-Napoli, esordio in Serie A per Vergara: “È un onore, un sogno che spero possa essere il più lungo possibile”

By Emilia Verde
Il Napoli ha battuto ieri il Sassuolo per 2-0, per la prima di campionato di Serie A, ma oltre alla vittoria è stato anche l’esordio di Antonio Vergara, prodotto del vivaio azzurro, che poi sui social ha espresso tutta la sua gioia. Il Mattino scrive: “«In questo momento è difficile trovare le parole giuste…». Antonio Vergara e la prima volta tra i grandi. Il centrocampista napoletano, prodotto del vivaio azzurro, ha fatto il suo esordio in Serie A nel finale di Sassuolo-Napoli.

«Ho indossato per la prima volta questi colori 13 anni fa ed oggi esordire con questa maglia mi ha riempito il petto di gioia. È un onore, un sogno che spero possa essere il più lungo possibile» ha scritto sui social”.
