Sassuolo-Napoli, esordio in Serie A per Vergara: “È un onore, un sogno che spero possa essere il più lungo possibile”

Il Napoli ha battuto ieri il Sassuolo per 2-0, per la prima di campionato di Serie A, ma oltre alla vittoria è stato anche l’esordio di Antonio Vergara, prodotto del vivaio azzurro, che poi sui social ha espresso tutta la sua gioia. Il Mattino scrive: “«In questo momento è difficile trovare le parole giuste…». Antonio Vergara e la prima volta tra i grandi. Il centrocampista napoletano, prodotto del vivaio azzurro, ha fatto il suo esordio in Serie A nel finale di Sassuolo-Napoli.

Factory della Comunicazione