Sassuolo Napoli (0-2: )Possesso palla- Passaggi totali – Tiri in porta – Calci d’angolo. I migliori

Il Napoli conquista tre punti fondamentali nella trasferta al Mapei Stadium superando il Sassuolo con il risultato di 0-2.

Una partita intensa e ben gestita dagli uomini di Antonio Conte, che hanno saputo mantenere il controllo del gioco per lunghi tratti.



La sfida si è sbloccata al 16’ minuto grazie a Scott McTominay, che ha segnato di testa in maniera spettacolare,

ripetendo una scena simile a quella vista a fine campionato contro il Cagliari, ma stavolta capitalizzando con un colpo aereo preciso e potente.

Il Sassuolo ha cercato di reagire, ma la solidità difensiva degli azzurri ha reso difficile creare occasioni pericolose.

La gara è stata interrotta per un cooling break al 24’ e nuovamente al 69’, date le alte temperature che hanno condizionato il ritmo della partita.



Nella ripresa, al 56’, è arrivato il raddoppio del Napoli firmato da Kevin De Bruyne,

autore di una magistrale punizione che ha trafitto la barriera e il portiere neroverde, siglando il definitivo 0-2.

Il Sassuolo ha visto ridotte le proprie chance al 78’, quando Koné è stato espulso per doppia ammonizione, lasciando i neroverdi in inferiorità numerica.

Le statistiche del match raccontano chiaramente l’andamento della sfida:

– Possesso palla: Napoli 61% – Sassuolo 39%

– Passaggi totali: Napoli 606 – Sassuolo 367

– Tiri in porta: Napoli 4 – Sassuolo 2

– Calci d’angolo: Napoli 2 – Sassuolo 1

Tra i migliori in campo spiccano la solidità difensiva di Giovanni Di Lorenzo,

la qualità e l’intensità a centrocampo di De Bruyne, McTominay e Lobotka, capaci di dominare la zona nevralgica del campo.

Un successo importante che conferma la forza e la maturità del Napoli in questa fase della stagione.

A cura di Giovanni Mirengo