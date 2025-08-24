NewsCalcioRassegna Stampa

Sassuolo-Napoli 0-2, i numeri spiegano tutto, a cominciare dal possesso palla

By Emilia Verde
0

Sassuolo-Napoli, prima di campionato per gli azzurri di Conte, giocata ieri al Mapei Stadium ha sancito la prima vittoria dei partenopei ed i primi tre punti messi in cassaforte. Il Corriere dello Sport scrive: “Partita francamente senza storia, nonostante la buona applicazione del Sassuolo: valori eccessivamente distanti e un dominio assoluto che i numeri spiegano sin dalle prime scene. A cominciare dal possesso: 63% finale e 60 di media. Ma non solo: i 322 passaggi di Lobotka e soci contro 182 sono lo specchio della mole prodotta dal 4-3-3 flessibile che Conte disegna a immagine e somiglianza dei Fab Four. Loro, le stelle di centrocampo di un firmamento completato da Anguissa e Lobo”.

