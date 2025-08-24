Rinnovi in casa Napoli: due senatori pronti alla firma

Ancora circa una settimana di mercato, profili ed esigenze da valutare, in entrata ed in uscita, certo. Ma il Napoli pensa anche ai rinnovi. Ne scrive il quotidiano La Repubblica, facendo riferimento ai prossimi due: “Novità pure sul fronte dei rinnovi, con Matteo Politano pronto a firmare fino al 2028 e Amir Rrahmani vicinissimo a essere blindato a sua volta, dopo il positivo incontro di ieri mattina con i suoi agenti. Il Sassuolo è alle spalle e dietro l’angolo c’è il Cagliari: la stagione azzurra è entrata nel vivo”.

