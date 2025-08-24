Mg Trnava 17/06/2025 - Europeo U21 / Spagna-Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Juanlu Sanchez
CalcioNapoliNews

Questione Juanlu: non è detto che il Napoli non chiuda la porta

By Gabriella Calabrese
0

L’affare Hojlund, diventato prioritario, può cambiare o quantomeno rallentare gli altri piani di mercato. Elmas e Juanlu, per esempio. Per il centrocampista (per il quale si tratta con il Lipsia) già si parla di alternativa Brescianini, perchè a volte ritornano. Situazione diversa per il difensore, in merito al quale, Il Mattino scrive: Non ci sono – al momento – alternative per Juanlu Sanchez. Che, ancora una volta, potrebbe essere inserito oggi – a meno di novità – da Almeyda nei convocati del Siviglia per la sfida di domani sera contro il Getafe. «So che le voci possono distrarre, ma finché è con noi, ci alleniamo e pensiamo al campo» ha spiegato ieri l’allenatore degli andalusi. Non è detto che il Napoli non chiuda la porta, indispettito dai continui ripensamenti della controparte. Non c’è un ultimatum visto che le attenzioni sono andate su altre trattative, ma più passa il tempo e più la fumata bianca rischia di non vedere mai il suo camino.”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Hojlund, c’è la telefonata di McTominay: il danese si avvicina

News

Marisa Laurito: «Che emozione le gare viste con quei due. Tante gioie da Diego»

News

Napoli-Højlund, trattativa avanzata: si accelera per chiudere

News

Chiariello: “Un’arma terrificante, i Fab Four”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.