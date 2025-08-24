Questione Juanlu: non è detto che il Napoli non chiuda la porta

L’affare Hojlund, diventato prioritario, può cambiare o quantomeno rallentare gli altri piani di mercato. Elmas e Juanlu, per esempio. Per il centrocampista (per il quale si tratta con il Lipsia) già si parla di alternativa Brescianini, perchè a volte ritornano. Situazione diversa per il difensore, in merito al quale, Il Mattino scrive: “Non ci sono – al momento – alternative per Juanlu Sanchez. Che, ancora una volta, potrebbe essere inserito oggi – a meno di novità – da Almeyda nei convocati del Siviglia per la sfida di domani sera contro il Getafe. «So che le voci possono distrarre, ma finché è con noi, ci alleniamo e pensiamo al campo» ha spiegato ieri l’allenatore degli andalusi. Non è detto che il Napoli non chiuda la porta, indispettito dai continui ripensamenti della controparte. Non c’è un ultimatum visto che le attenzioni sono andate su altre trattative, ma più passa il tempo e più la fumata bianca rischia di non vedere mai il suo camino.”

