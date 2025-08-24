Politano-Napoli legati a vita, pronto il rinnovo per l’azzurro

Il Napoli ha battuto ieri il Sassuolo al Mapei Stadium per 0-2, per la prima di campionato, ed uno dei protagonisti della gara è stato sicuramente Matteo Politano, che ha fornito l’assist per il primo gol, quello di Scott McTominay, ed ha quasi centrato la rete sfiorando un palo. Con il Napoli si rafforza sempre di più il legame, al punto che, come sottolinea il Corriere dello Sport, è pronto i rinnovo per altri tre anni. “Intanto, è stato confezionato il rinnovo di Matteo Politano: fino al 2028. Voluto da tutti, con brindisi e soddisfazione generale”.

