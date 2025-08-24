Ottima prestazione di Politano, ritornerà tra i convocati in Nazionale

Una prova straordinaria, da centrocampista esterno, da quinto della difesa e a sostegno continuo della manovra azzurra. Matteo Politano è riuscito a convincere Rino Gattuso, ieri presente al Mapei Stadium per assistere alla prova del Napoli e del Sassuolo. Torna in Nazionale dopo che era finito in un angolo durante la gestione di Luciano Spalletti.

Non ci sono dubbi sul fatto che il numero 21 sarà tra i convocati per la doppia sfida con Estonia e Israele: le sue condizioni smaglianti, aprono però al fatto che Politano possa essere già titolare nella partita di Bergamo, probabilmente in un tridente, in un 4-3-3 che dovrebbe essere il sistema di gioca della nuova Italia.

Politano farà parte del quartetto “azzurro” composto da Meret e Di Lorenzo e con la chiamata di Lucca, nonostante la prova non proprio esaltante con il Sassuolo.

Buongiorno, invece, non farà parte del gruppo: il suo infortunio, i tempi lunghi per un recupero perfetto, consigliano Gattuso a lasciarlo a Castel Volturno per continuare il suo recupero.