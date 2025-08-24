Niente allenamenti oggi per il Napoli, a domani la ripresa

Dopo la vittoria sul Sassuolo, mister Conte ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi, la ripresa degli allenamenti è infatti prevista per domani. Il Mattino scrive: “Antonio Conte non cambia nulla del suo modo di lavorare: il piano degli allenamenti lo comunica solo all’ultimo istante, senza una pianificazione che comunica con largo anticipo.

E così, scontata a dirla tutta, arriva la decisione di concedere 36 ore di libertà agli azzurri che hanno vinto sul campo del Sassuolo, e di dare appuntamento tutti domani per la ripresa degli allenamenti in vista della gara con il Cagliari , che coincide con il ritorno dei campioni d’Italia al Maradona , proprio contro la squadra con cui ha festeggiato lo scudetto 92 giorni fa .