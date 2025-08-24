NewsCalcio

Niente allenamenti oggi per il Napoli, a domani la ripresa

By Emilia Verde
0

Dopo la vittoria sul Sassuolo, mister Conte ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi, la ripresa degli allenamenti è infatti prevista per domani. Il Mattino scrive: “Antonio Conte non cambia nulla del suo modo di lavorare: il piano degli allenamenti lo comunica solo all’ultimo istante, senza una pianificazione che comunica con largo anticipo.

Factory della Comunicazione

E così, scontata a dirla tutta, arriva la decisione di concedere 36 ore di libertà agli azzurri che hanno vinto sul campo del Sassuolo, e di dare appuntamento tutti domani per la ripresa degli allenamenti in vista della gara con il Cagliari, che coincide con il ritorno dei campioni d’Italia al Maradona, proprio contro la squadra con cui ha festeggiato lo scudetto 92 giorni fa.
Il segnale è stato la lunga fase di allenamento alla conclusione della partita al Mapei Stadium: tutti quelli che non hanno giocato, oltre a quelli entrati negli ultimi minuti, hanno svolto una seduta di circa 20 minuti tra le ovazioni dei tifosi presenti sugli spalti”.
Potrebbe piacerti anche
News

Politano-Napoli legati a vita, pronto il rinnovo per l’azzurro

News

Striscia di imbattibilità raggiunta dal Napoli, i dati

News

Napoli, l’esordio di Vergara non sarà solo un episodio, lo ha chiarito bene…

News

Serie A: Como-Lazio 2-0, buona la prima di Fabregas

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.