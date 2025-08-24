Niente allenamenti oggi per il Napoli, a domani la ripresa

Dopo la vittoria sul Sassuolo, mister Conte ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi, la ripresa degli allenamenti è infatti prevista per domani. Il Mattino scrive: “Antonio Conte non cambia nulla del suo modo di lavorare: il piano degli allenamenti lo comunica solo all’ultimo istante, senza una pianificazione che comunica con largo anticipo.
E così, scontata a dirla tutta, arriva la decisione di concedere 36 ore di libertà agli azzurri che hanno vinto sul campo del Sassuolo, e di dare appuntamento tutti domani per la ripresa degli allenamenti in vista della gara con il Cagliari, che coincide con il ritorno dei campioni d’Italia al Maradona, proprio contro la squadra con cui ha festeggiato lo scudetto 92 giorni fa.
Il segnale è stato la lunga fase di allenamento alla conclusione della partita al Mapei Stadium: tutti quelli che non hanno giocato, oltre a quelli entrati negli ultimi minuti, hanno svolto una seduta di circa 20 minuti tra le ovazioni dei tifosi presenti sugli spalti”.