Napoli, l’esordio di Vergara non sarà solo un episodio, lo ha chiarito bene mister Conte

By Emilia Verde
Il Napoli ha battuto ieri il Sassuolo al Mapei Stadium per 0-2, per la prima di campionato di Serie A, ed è stato anche l’esordio in Serie A per Antonio Vergara, frutto del vivaio azzurro. Ma come ha chiarito lo stesso Conte in conferenza stampa post gara, questo non sarà solo un episodio. Il Mattino scrive: “Conte ha spiegato il futuro del centrocampista in conferenza: «Antonio è un ragazzo del vivaio, l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato con la Reggiana. È un calciatore che farà parte della rosa, anche perché non va a intaccare le liste essendo del vivaio. Quindi ben venga. Io non guardo se uno è giovane o meno» ha spiegato”.

