NewsCalcioMercato

Napoli-Højlund, trattativa avanzata: si accelera per chiudere

Secondo Matteo Moretto, il club azzurro è in pole per l’attaccante dello United: prestito con diritto che può diventare obbligo. Il Milan resta alla finestra.

By Vincenzo Buono
0

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa calda in casa Napoli, quella per Rasmus Hojlund, individuato dal club azzurro come il sostituto dell’infortunato Lukaku: “Il Napoli è molto vicino a Hojlund, è in trattativa avanzata, ben avviata, trasferimento in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.

Factory della Comunicazione

Occhio al Milan se deciderà di cambiare strategia e poi di andare su Hojlund, cambiando le condizioni con lo United e provando a fare All-in in con il calciatore. Vedremo, perché ad oggi è una valutazione in corso. La notizia è sicuramente che il Napoli è più avanti e vuole provare a chiudere nelle prossime ore”.

Fonte: TMW

Potrebbe piacerti anche
News

Chiariello: “Un’arma terrificante, i Fab Four”

News

Politano: “Confermarsi è sempre la cosa più difficile”

News

Il Napoli concentrato su Højlund, Dovbyk piace in Liga

News

Il Napoli non si ferma più: 13 risultati utili di fila

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.