Napoli, Elmas aspetta solo te

La trattativa è andata in standby da un po’ di giorni perché il Napoli è concentrato sull’affare attaccante, ma anche perché il Lipsia non scioglie le sue riserve. Ma Eljif Elmas non ha mai cambiato idea nelle ultime settimane, chiedendo ai tedeschi la cessione agli azzurri, per poter tornare là dove era rimasto fino al gennaio del 2024.

Factory della Comunicazione

Conte aspetta e si aspetta il macedone, un colpo duttile, utile a questo Napoli 2.0 che già ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha dimostrato le sue nuove caratteristiche.

Elmas ha rinunciato a diverse offerte per poter aspettare il Napoli: due club di Premier League (c’era il West Ham), pure una pretendente in Liga che lo avrebbe fatto arrivare in Spagna. E alle avance seppur timide della Roma non avrebbe risposto positivamente.

Il Lipsia si aspetta almeno 16-18 milioni dalla sua cessione dopo averne investiti 25 un anno e mezzo fa.

Ma è una cifra che, con il Napoli, sembra irrealizzabile. Nel frattempo il calciatore è fuori squadra: non è stato convocato per l’esordio in campionato e nemmeno per il pesante 6-0 subito due giorni fa contro il Bayern Monaco.