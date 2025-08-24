McTominay-De Bruyne, firma Premier sulla prima vittoria del Napoli
Il Napoli ha battuto il Sassuolo al Mapei Stadium per la prima di campionato di Serie A, con due gol firmati rispettivamente da Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Il Corriere dello Sport scrive: “Sigla Premier e titoli di coda sulla prima vittoria dei campioni d’Italia. Avere in squadra una spada forgiata nel fuoco dello United è già un lusso per chiunque, figuriamoci affiancagli un fioretto (fuoriclasse) venuto dal City. McTominay segna il primo, De Bruyne firma il secondo e lo scudetto è onorato con la vittoria numero uno del campionato davanti a diecimila tifosi che hanno trasformato il Mapei in una conca azzurra”.