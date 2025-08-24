NewsCalcioRassegna Stampa

McTominay-De Bruyne, firma Premier sulla prima vittoria del Napoli

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha battuto il Sassuolo al Mapei Stadium per la prima di campionato di Serie A, con due gol firmati rispettivamente da Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Il Corriere dello Sport scrive: “Sigla Premier e titoli di coda sulla prima vittoria dei campioni d’Italia. Avere in squadra una spada forgiata nel fuoco dello United è già un lusso per chiunque, figuriamoci affiancagli un fioretto (fuoriclasse) venuto dal City. McTominay segna il primo, De Bruyne firma il secondo e lo scudetto è onorato con la vittoria numero uno del campionato davanti a diecimila tifosi che hanno trasformato il Mapei in una conca azzurra”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Manna ritorna su una vecchia conoscenza de Napoli: Marco Brescianini

News

Elmas-Napoli, la distanza è economica, e non solo

News

CdS – Mercato Napoli – L’ultima suggestione si chiama Rabiot

Senza categoria

CdS – Conte sottolinea un concetto forte: “Abbiamo affrontato la partita…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.