McT e KDB: da rivali a Manchester ad inseparabili a Napoli

Scott McTominay e Kevin De Bruyne: insieme dal primo giorno a Castel Volturno, dopo anni da avversari in quel di Manchester. Quante volte si sono presi a muso duro? Eppure è bastato un sorriso a sciogliere stagioni di rivalità. Ed è bastato un match per consacrarli insieme anche in Serie A. Scrive Il Mattino: “Conte ha la sua nuova coppia. Che con Anguissa e Lobotka in mezzo al campo diventa un poker bellissimo. I nuovi “Fab 4” di Napoli, tanto per restare in chiave inglese spostandoci da Manchester a Liverpool. Vederli insieme in un meccanismo quasi perfetto: quando De Bruyne si spostava più in basso, McTominay aveva licenza di attaccare, quando il belga si spingeva in avanti alla ricerca del gol allora era lo scozzese a guardargli le spalle. La 8 e la 11 fanno coppia ovunque: dal bus fino allo spogliatoio. Era stato Scott a consigliare al nuovo compagno dove dormire nelle prime notti di Napoli. Ci era passato un anno prima, ha indicato la strada. Per tutta l’estate in ritiro non si sono mai persi di vista a ogni allenamento, continuamente a chiacchierare, a scambiarsi pareri. Kevin si è calato così rapidamente nella realtà Napoli anche grazie al compagno di mille battaglie. Una volta da avversari, stavolta spalla a spalla. «Segnare è sempre bello, soprattutto all’esordio. Ho provato a mettere il pallone in una zona pericolosa dell’aria, poi nessuno l’ha toccata ed è entrata» il racconto del gol per la stella belga. Un firmamento di emozioni tutte insieme.”

