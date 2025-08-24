NewsCalcioMercato

Manna ritorna su una vecchia conoscenza de Napoli: Marco Brescianini

Il Napoli lavora ancora sul mercato per l’arrivo dei giusti rinforzi per la stagione appena cominciata. Un nome che è ritornato forte pare essere quello di Marco Brescianini, che già in passato è stato vicinissimo al club partenopeo. Il Corriere dello Sport scrive: “Parallelamente, Manna ha riacceso il canale che porta a un’altra vecchia conoscenza: Marco Brescianini, un altro venticinquenne che un anno fa rimase sull’uscio di Villa Stuart pronto a partire per Napoli, salvo poi virare per Bergamo. L’uno escluderebbe l’altro, va da sé. Ma l’operazione con l’Atalanta è complessa: è strettamente connessa a quella tra la Dea e il Milan per Musah – un altro azzurro mancato – e il cartellino è valutato complessivamente 15 milioni. Formula a parte”.

