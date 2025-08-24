Le pagelle del Corriere dello sport – Sassuolo/Napoli: AGAIN azzurro, dove eravamo rimasti!

Conte 7 – Il suo Napoli parte con un 4-3-3 plastico, flessibile, con McT finto esterno che si unisce al centravanti e riempie l’area, con Kdb che si avvicina alla punta in fase di non possesso nel 4-4-2, con i terzini in avanti e dentro al campo, con Lucca che si abbassa. Insomma, è un Napoli che gioca a memoria, anche con altri interpreti. Che non subisce, che segna, che vince. Buona la prima.
Meret 6 – Un solo brivido nella ripresa con un intervento non perfetto su Muharemovic.
Di Lorenzo 6 – Alla 250ª presenza in Serie A. Riparte dai soliti compiti, esterno che si accentra spesso. Gioca tanti palloni dentro al campo e accompagna sempre la manovra.
Rrahmani 7 – Della difesa è da anni il leader, lo dimostra anche al Mapei con una prova perfetta, interventi decisivi (come su Fadera nel finale) e uscite brillanti.
Juan Jesus 6 – Prezioso e sempre attento, aiuta Olivera su Berardi e, con Rrahmani, annulla Pinamonti.
Olivera 6,5 – Attento sul pericolo numero uno del Sassuolo. Bracca a uomo Berardi costretto quasi sempre a scaricare palla subito.
Spinazzola (44’ st) sv
Anguissa 6,5 – Di fisico, tecnica e mestiere, gioca a testa alta, resta spesso basso in palleggio con Lobo, è ovunque e non perde mai un contrasto.
Lobotka 6,5 – Il play di Conte fa girare il Napoli con la complicità di alleati speciali. Tanto lavoro anche sporco, recupera palloni ed esce tra gli applausi dopo aver dato tutto.
Gilmour (37’ st) sv
De Bruyne 7 – Potrebbe segnare dopo 25’’, aspetta quasi un’ora per la prima rete azzurra con la specialità della casa. Fa la mezzala, la seconda punta, poi si affianca a Lobo, finisce centravanti. Gioca ovunque occorra, con la sua classe. A 34 anni e 56 giorni diventa il giocatore più anziano a segnare al suo esordio col Napoli in Serie A nell’era dei tre punti.
Politano 7 – Aziona lo sprint e da lui partono le principali ripartenze. Mancino caldo, come col Cagliari, nella notte scudetto. Altro assist pennellato per McTominay, poi un palo (e Doig) a negargli il gol.
Neres (30’ st) 6 – Largo a destra per tenere basso il Sassuolo coi suoi sprint nel finale.
Lucca 6 – Si muove tanto e spesso si abbassa per giocare palla. Buone trame con i compagni, tanto sacrificio e fisicità. Subisce falli che danno respiro alla squadra. Ma sbaglia anche un gol facile.
Lang (36’ st) sv
McTominay 7,5 – Si torna sempre dove si è stato bene e l’Mvp dell’ultima Serie A si fa trovare subito pronto segnando il primo gol del nuovo campionato. Moto perpetuo, combatte e difende palla, rincorre gli avversari e riparte. Colpisce anche una traversa.
Vergara (44’ st) sv
Fonte: CdS