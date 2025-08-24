L’anno di Scott: McTominay, re del gol tra i centrocampisti

Il 2025 sorride a Scott McTominay, che sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con il Napoli. Con 10 reti messe a segno in campionato, il centrocampista scozzese è in vetta alla classifica dei marcatori tra i centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei. Un primato condiviso con Bryan Mbeumo, ora al Manchester United, e Yoane Wissa del Brentford. L’ex Manchester United si è trasformato in un elemento chiave negli inserimenti e nella finalizzazione, guidando una squadra che continua a stupire per continuità e concretezza.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport