L’anno di Scott: McTominay, re del gol tra i centrocampisti

Con 10 reti, il centrocampista del Napoli è il miglior marcatore del 2025 tra i pari ruolo nei top 5 campionati europei, al pari di Mbeumo (United) e Wissa (Brentford).

By Vincenzo Buono
Il 2025 sorride a Scott McTominay, che sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con il Napoli. Con 10 reti messe a segno in campionato, il centrocampista scozzese è in vetta alla classifica dei marcatori tra i centrocampisti dei cinque maggiori campionati europei. Un primato condiviso con Bryan Mbeumo, ora al Manchester United, e Yoane Wissa del Brentford. L’ex Manchester United si è trasformato in un elemento chiave negli inserimenti e nella finalizzazione, guidando una squadra che continua a stupire per continuità e concretezza.

Fonte: Corriere dello Sport

