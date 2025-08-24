CalcioNapoliNews

Inghilterra – Hojlund non convocato per la sfida al Fulham

By Gabriella Calabrese
La trattativa esiste e per molti è a buon punto e quello che arriva dall’Inghilterra potrebbe essere un ulteriore segnale dei fitti…colloqui. Infatti, Rasmus Hojlund, attaccante dei Red Devils nel mirino del Napoli, non è stato convocato per il match Fulham-Manchester United, valido per la seconda giornata del campionato inglese di Premier League. Il giocatore, secondo quanto riportato dai media inglesi, non parteciperà al match nonostante si sia allenato con il resto della squadra per tutta la settimana. La stampa britannica conferma i colloqui avanzati con il Napoli e un vicino trasferimento in azzurro. 

