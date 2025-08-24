Il sogno di volare…Con la Zipline di Trentinara lo fai sul Cilento!

L’estate sta finendo, manca circa una settimana e purtroppo si tornerà al solito tran tran, o solita routine, come preferite. Ognuno ha organizzato le proprie vacanze (chi le ha fatte) come meglio ha potuto, chi si è dedicato al turismo enogastronomico, chi ha optato per la scoperta e la visita ai siti archeologici e ai musei presenti in quasi tutte le città del nostro bel paese. Questa volta chi vi scrive non vi parlerà delle bellezze della sua meravigliosa città, ma ha pensato bene di sfidarvi a intraprendere un percorso che non è per tutti, ma…solo per pochi coraggiosi. Poco distante da Napoli, precisamente in provincia di Salerno, nello specifico a Trentinara, c’è una meravigliosa attrazione che lascia letteralmente senza fiato. Si tratta della magnifica “Zipline” con la quale è possibile volare! Intraprendere un viaggio a circa 120 km all’ora con un percorso di circa 1600 m e un’altezza che va da 593 m fino ai 417 dell’arrivo. Si può accedere a questa attrazione sia di giorno che di notte e vivere un’esperienza unica nel suo genere, immersi nella natura incontaminata e che consente di abbinare tramonti e panorami a 360° e che permettono di contemplare il Golfo di Salerno, la costiera amalfitana, l’isola di Capri, la zona archeologica e le splendide acque del mare di Paestum e la costiera Cilentana. La “discesa”, o il volo, come più ci si addice, dura circa 90 secondi, è possibile scegliere tra la discesa solitaria oppure quella di coppia. Si potrà anche decidere per l’opzione con webcam, in modo da immortalare tutta la durata della discesa. È la terza zipline più lunga d’Italia ma, sicuramente, la più panoramica che ci sia. La struttura, fortunatamente, è accessibile anche a persone con disabilità motorie, le quali possono “volare sedute” grazie all’imbracatura speciale e sono previste anche opzioni di volo in coppia per genitori e bambini. Al termine dell’esperienza è possibile rientrare alla base tramite navetta, oppure prolungare l’avventura con un sentiero di trekking che attraversa la suggestiva cascata del Solofrone. Spero di avervi incuriosito, acquistare i biglietti è molto semplice basta collegarsi al loro sito. Io, per terminare alla grande le mie vacanze, il biglietto l’ho già acquistato, spero di ritrovare lì qualcuno di voi…

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja