Hojlund, primo sì, il Napoli accelera. Contatti continui per l’attaccante, domani giornata importante

U n ‘altra giornata di contatti diretti e di lavoro utile a diminuire innanzitutto le distanze, prima di azzerarle sul traguardo. Napoli-Hojlund è una partita lunga e complessa fatta di fondamenta e architravi necessari a sostenere la struttura dell’operazione. Un affare che deve poggiare su basi certissime, tali da assicurare innanzitutto al calciatore una vista lunga sul futuro e sul Golfo. In un solo concetto: lui, Rasmus il centravanti, preferirebbe una soluzione non temporanea. Titolo definitivo o prestito con obbligo, questi sarebbero davvero dettagli: l’importante è la prospettiva sicura. Il Napoli sta facendo tutte le valutazioni con lui e il suo entourage, con il padre Anders in testa, un tempo calciatore e attaccante come il figlio, ma lo scatto vero è che Hojlund ha aperto al trasferimento. Gli piace l’idea napoletana, le ambizioni sono quelle giuste per un ragazzo di 22 anni che ha già respirato Old Trafford e c’è anche la Champions sullo sfondo. Bisogna però far quadrare tutto, ogni cosa al suo posto: la formula, che paradossalmente per lo United non rappresenta un ostacolo; la portata dell’obbligo di riscatto, che da Manchester quantificano in una quarantina di milioni più 5 di prestito; e l’ingaggio. Un nodo essenziale: l’accordo sul salario non c’è ancora, ma quando il gap sarà limato del tutto o quasi allora partirà l’affondo definitivo con i Red Devils. Che aspettano il Napoli a braccia aperte: domani potrebbe essere un giorno molto importante. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione