Hojlund: occorre conquistarsi il sì della punta alla formula

Si lavora. Sul campo per i tre punti, al telefono ed alla scrivania per un attaccante. Manna ha seguito la squadra a Sassuolo senza tralasciare i contatti con l’Inghilterra…Scrive Il Mattino: “Le vie per Manchester non sono infinite ma hanno fruttato passi avanti. Perché ieri i contatti sono andati avanti prima della gara del Mapei e con il club inglese c’è un accordo sulla parola per la formula dell’affare che porterebbe Rasmus Hojlund in azzurro. Il club non vuole inserire l’obbligo di riscatto tra un anno, ma semplicemente riservarsi un diritto a fine stagione per fare suo il danese a titolo definitivo. E i Red Devils, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, sembrano aver aperto alla possibilità. Ora, però, c’è da conquistarsi il sì del calciatore. Con sul piatto ricchi 4 milioni di euro e un progetto interessante da poter sviluppare insieme già quest’anno”

Factory della Comunicazione