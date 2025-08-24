NewsCalcioMercato

Elmas-Napoli, la distanza è economica, e non solo

By Emilia Verde
Lui tornerebbe di corsa al Napoli, e le sue caratteristiche farebbero comodo a mister Conte, ma per Eljif Elmas la distanza col Lipsia resta economica. Il Corriere dello Sport scrive: “Lui è lì, è un vecchio amico di 25 anni che scalpita per tornare dove è stato benissimo e ha vinto uno scudetto da protagonista, diventando il dodicesimo più titolare del campionato. Un jolly, un giocatore duttile che il Napoli ha (ri)scelto un anno e otto mesi dopo averlo venduto al Lipsia per quasi 25 milioni. Elmas vuole il bis, dribbla offerte e proposte, e attende che i due club sblocchino l’operazione: la distanza, manco a dirlo, è economica, relativa alle cifre e ai contorni del diritto di riscatto”.

