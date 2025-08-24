Donnarumma-Manchester City, accordo raggiunto col portiere

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, attraverso i social, ha aggiornato su quella ched è la situazione sul mercato di Gigio Donnarumma, portiere fuori dalle scelte di Luis Enrique, allenatore del PSG. “Gigio Donnarumma ha raggiunto un accordo personale con il Manchester City, desideroso di unirsi a Pep Guardiola. Sono in corso trattative anche tra Man City e PSG, la quota sarà sotto la richiesta iniziale di 50 milioni di euro. L’accordo dipende ancora dall’uscita di Éderson quest’estate, con il Galatasaray ancora entusiasta”.

