Debutto da record: De Bruyne è il terzo centrocampista del Napoli a segnare all’esordio

Kevin De Bruyne non ha perso tempo per farsi apprezzare dal pubblico partenopeo. Alla sua prima presenza in Serie A, il centrocampista belga è andato subito a segno, unendosi a un club ristretto: è infatti solo il terzo centrocampista del Napoli ad aver segnato al debutto in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Prima di lui ci erano riusciti Francesco Moriero nel 2000 contro il Bologna e Jonathan de Guzmán nel 2014 contro il Genoa. Un impatto immediato, che conferma la qualità e l’esperienza di un campione che ha ancora molto da dare.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport