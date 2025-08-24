CdS – Mercato Napoli – L’ultima suggestione si chiama Rabiot

Il Napoli si muove sul mercato per queste ultime battute di fine estate alla ricerca di un centrocampista dalle caratteristiche richieste da Conte, l’ultima suggestione si chiama Adrien Rabiot. Il Corriere dello Sport scrive: “L’ultima suggestione si chiama Adrien Rabiot, 30 anni, reduce dalla lite con il collega Rowe e contestualmente messo sul mercato dall’OM. Il valore del giocatore è indiscutibile, ovvio allacciare contatti anche esplorativi con madame Veronique, la madre agente: info acquisite. Un atto quasi dovuto di questi tempi ma poco o nulla più”.