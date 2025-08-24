CdS – Conte sottolinea un concetto forte: “Abbiamo affrontato la partita con il piglio giusto sin dall’inizio”

Il Napoli ha battuto il Sassuolo ieri per la prima di campionato, portando a casa i primi tre punti stagionali, e nel post gara, mister Conte ha chiarito l’importanza della continuità con la scorsa stagione. Il Corriere dello Sport scrive: “Al debutto stagionale certi numeri sono forse più pane per gli appassionati, ma dicono molto sulla continuità della squadra che Antonio Conte ha cominciato a costruire un anno fa e che ancora oggi continua a trasformare e a ritoccare in base al materiale umano a disposizione. «C’è sempre spazio per i miglioramenti, ma sono contento perché abbiamo affrontato la partita con il piglio giusto sin dall’inizio. Abbiamo fatto capire subito di voler dare un’impronta e che c’era un prosieguo»”.

Factory della Comunicazione