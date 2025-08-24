Screenshot
Senza categoriaCalcioNews

CdS – Conte sottolinea un concetto forte: “Abbiamo affrontato la partita con il piglio giusto sin dall’inizio”

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha battuto il Sassuolo ieri per la prima di campionato, portando a casa i primi tre punti stagionali, e nel post gara, mister Conte ha chiarito l’importanza della continuità con la scorsa stagione. Il Corriere dello Sport scrive: “Al debutto stagionale certi numeri sono forse più pane per gli appassionati, ma dicono molto sulla continuità della squadra che Antonio Conte ha cominciato a costruire un anno fa e che ancora oggi continua a trasformare e a ritoccare in base al materiale umano a disposizione. «C’è sempre spazio per i miglioramenti, ma sono contento perché abbiamo affrontato la partita con il piglio giusto sin dall’inizio. Abbiamo fatto capire subito di voler dare un’impronta e che c’era un prosieguo»”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Sassuolo-Napoli, esordio in Serie A per Vergara: “È un onore, un sogno che…

News

Boom social, Significativo l’aumento di appassionati che seguono vicende e…

X

Le pagelle del Corriere dello sport – Sassuolo/Napoli: AGAIN azzurro, dove…

News

Conte su Gazzetta: “Scott è un assaltatore e da dietro può essere decisivo. De…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.