“Bravi”: davanti alla tv c’è un Big spettatore in più…

By Gabriella Calabrese
A casa, uno spettatore in più. Quell’attaccante, fulcro del reparto avanzato che, con il suo infortunio, ha stravolto tutti i piani. L’imprevedibilità del calcio…fa parte del gioco, come gli infortuni. Scrive Il Mattino: “Alla tv c’è uno spettatore speciale: «Bravi» scrive sui social Romelu Lukaku al fischio finale. Manca lui in campo, per quello che sarebbe stato un trio delle meraviglie. Ma quella parabola che si spegne in porta ha già il sapore di una stagione dolce e di classe, come il suo destro. Che rifinisce e inventa per i compagni. Prima di abbracciare chi gli ha aperto la porta. Kdb e McT: la formula impronunciabile e perfetta di un Napoli che ha già i suoi nuovi gemelli del gol”

