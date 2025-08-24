Boom social, Significativo l’aumento di appassionati che seguono vicende e personaggi della squadra campione d’Italia

A tre mesi esatti dalla fine del campionato, parte la Serie A. Raccogliendo alcuni dei dati più significativi generati dagli account social delle squadre nell’arco di tempo dalla vittoria del quarto scudetto del Napoli al fischio di inizio della nuova stagione è possibile comprendere le attese dei tifosi per la nuova stagione e anche la loro soddisfazione per i colpi messi a segno nel calciomercato di queste ultime settimane. C’è un primo dato che vale la pena evidenziare per misurare entrambe: è quello dell’engagement degli account, cioè la percentuale di coinvolgimento con la quale i follower hanno interagito con i singoli post.

A spiccare in questa classifica, ci sono i canali Instagram del Bologna, con il 5,4%, e quello del Napoli che postando 322 contenuti ha ottenuto un tasso di coinvolgimento del 5,3%. Dietro questa coppia di testa, troviamo invece gli account, sempre su Instagram, del Genoa, con il 4,6%, dell’Inter, che si ferma al 3,9%, e del Milan che invece raccoglie un coinvolgimento totale del 2,9%. Già da questa classifica è possibile comprendere il sentiment generale con il quale i tifosi pensano e guardano alle prossime sfide che attendono le rispettive squadre in campo nazionale e internazionale.

Inoltre, accanto all’engagement è opportuno considerare un secondo indicatore che conteggia, in termini percentuali e assoluti, gli incrementi dei follower. In questo caso, non mancano le sorprese. Infatti, se la Juventus ha fatto registrare in questi mesi il calo più vistoso di follower, basti pensare che tra Facebook e Instagram la perdita secca è stata di 1.012.293 follower, al tempo stesso il suo account su TikTok è quello che è cresciuto maggiormente con un incremento di 600mila nuovi follower. Un dato in controtendenza rispetto alle due piattaforme dove c’è un pubblico più adulto che si spiega e può essere letto proprio in termini generazionali: i tifosi più giovani mostrano una fiducia più ampia di quelli invece più adulti.

Scorrendo invece tutti gli incrementi dei nuovi follower delle altre squadre della Serie A, subito dopo l’account account del Milan – che su TiKTok registra il balzo in avanti più forte con 1.7 milioni di nuovi iscritti – e quello dell’Inter che invece su Instagram si porta a casa altri 454 follower, troviamo ancora una volta quelli del Napoli. La crescita dell’account di TikTok, che ha superato ad agosto la soglia dei 6 milioni di iscritti diventando così il canale ufficiale degli azzurri più seguiti, è stata di oltre 200mila follower, mentre grazie ai 300.633 nuovi iscritti che si sono aggiunti al canale, l’account di Instagram del Napoli ha infranto il muro dei 5 milioni di follower e consentendo al paniere degli account social di arrivare a 19 milioni di follower totali. Fonte: Il mattino