Simeone si presenta: “Torino scelta di cuore, qui per dare grinta e onorare questa maglia”

Giovanni Simeone, nuovo centravanti del Torino, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club granata: “Sono arrivato da poco, da dieci giorni, le prime sensazioni sono di emozione e motivazione. Ho tanta voglia di iniziare questa nuova avventura al Toro: sono in città da poco, sto iniziando a conoscere la città e i compagni, sono contento”.

Cosa l’ha colpita del Filadelfia?

“Quando sono entrato nel centro sportivo mi ha sorpreso quanto la società ci tiene ai calciatori. Percepisco grande energia al Filadelfia, si sente che c’è un’aria diversa. Sono contento di stare in un posto dove ci sono stati tanti grandi calciatori che hanno vinto tanto e per me è un onore essere in un posto così speciale. Sono in Italia da molti anni e ho sempre cercato di prendere qualcosa dalle esperienze e dalle persone nei club in cui ho giocato. Grazie a questo posso trasmettere ciò che ho imparato. Se devo immaginare il primo gol al Grande Torino? Un gol di cattiveria, di grinta”

Com’è andata la trattativa?

“Il presidente Cairo mi cerca da tempo e quando mi ha chiamato questa estate sapevo che era arrivato il momento giusto. Ho sentito il direttore, è stata la scelta giusta da fare. Sono davvero molto contento e ho molto fuoco dentro di me che non vedo l’ora di riversare in campo. In questa sessione di mercato tante squadre mi hanno cercato, ci sono stati momenti in cui ho pensato di rimanere a Napoli ma quando ho parlato con Cairo e Vagnati ho capito che volevo cambiare e venire a Torino era la scelta che dovevo fare. E’ un posto dove serve grinta, Torino è sempre stata una squadra grintosa e posso dare tanto su questo aspetto. Il debutto contro il Modena è stato emozionante, c’era anche mio padre che dopo aver perso il giorno prima è venuto comunque a vedermi e questo mi fa sentire bene, fa capire quanto sia importante il rapporto padre-figlio”.