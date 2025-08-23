CalcioNapoliNews

Si ricomincia come si era concluso: la città accanto ai campioni

By Gabriella Calabrese
0

Si ricomincia e si riprendono le vecchie abitudini. Per quanto riguarda il Napoli è quella di avere un’intera città al suo seguito. Lo si evince anche dal titolo del quotidiano La Repubblica nella sua edizione napoletana: “La città accanto ai campioni”. Il Napoli di mister Antonio Conte inizia il proprio cammino in campionato. Oggi alle 18.30 gli azzurri campioni d’Italia affronteranno a Reggio Emilia il Sassuolo di Fabio Grosso ritornato in Serie A dopo solo un anno di cadetteria. E ancora una volta la città è pronta a spiegare la squadra con amore e passione come sempre, pronta a difendere il titolo.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Pazza idea Conte: un nuovo modulo per schierare tutti i big

News

Scudetto-Champions-Europa League-Conference e   Retrocessione: tutte le previsioni…

News

Mercato, Elmas: non solo il Napoli su di lui

News

Mercato, Napoli su Hojlound: colloqui positivi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.