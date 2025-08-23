Si ricomincia come si era concluso: la città accanto ai campioni

Si ricomincia e si riprendono le vecchie abitudini. Per quanto riguarda il Napoli è quella di avere un’intera città al suo seguito. Lo si evince anche dal titolo del quotidiano La Repubblica nella sua edizione napoletana: “La città accanto ai campioni”. Il Napoli di mister Antonio Conte inizia il proprio cammino in campionato. Oggi alle 18.30 gli azzurri campioni d’Italia affronteranno a Reggio Emilia il Sassuolo di Fabio Grosso ritornato in Serie A dopo solo un anno di cadetteria. E ancora una volta la città è pronta a spiegare la squadra con amore e passione come sempre, pronta a difendere il titolo.

Factory della Comunicazione