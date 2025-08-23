Serie A, Roma-Bologna 1-0 (0-0): buona la prima per Gasperini

Sfida di grande fascino all’Olimpico tra Roma e Bologna, con in panchina due veri maestri del calcio: Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, allenatori che negli anni hanno sempre dato vita a partite spettacolari ed emozionanti.

Factory della Comunicazione

La Roma riparte con l’obiettivo Champions, ma Gasperini deve fare i conti con una rosa ancora incompleta: out Celik (squalificato), Bailey (infortunio) e Pellegrini vicino alla partenza. Panchina corta ma con alternative di qualità come Dybala, Dovbyk, Rensch, Baldanzi e il giovane Pisilli.

Il Bologna di Italiano arriva invece con entusiasmo dopo la vittoria della Coppa Italia, puntando alla continuità nonostante le cessioni di Beukema e Ndoye. Esordio dal 1’ per Immobile, subito titolare all’Olimpico, mentre Castro, Ferguson, Dominguez e Bernardeschi (recuperato in extremis) partiranno dalla panchina.

Primo tempo ricco di emozioni all’Olimpico. Al 16’ Ferguson sfiora il vantaggio su assist di Angelino, ma il tiro termina di poco a lato. Subito dopo, al 17’, il Bologna esulta con Orsolini servito da Immobile, ma la rete viene annullata per fuorigioco dell’attaccante.

La Roma risponde con una doppia occasione: prima il colpo di testa di Cristante su punizione di Soulé che si stampa sul palo, poi la conclusione di El Shaarawy che sorvola di poco la traversa.

Al 29’ brutta notizia per i felsinei: Immobile si ferma per un problema muscolare alla coscia destra ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Santiago Castro.

Il primo tempo si chiude con un brivido, quando Casale del Bologna si accascia a terra sull’ultimo pallone prima dell’intervallo. Tra le due squadre è il Bologna a dare segnali di crescita, con l’ingresso di Castro che porta vivacità e nuove soluzioni offensive, ma la prima mezz’ora è marchiata giallorossa.

Nella ripresa la Roma trova subito il vantaggio: al 53’ Wesley approfitta di un clamoroso errore di Lucumi e batte Skorupski con un tiro non perfetto ma efficace. È 1-0 per i giallorossi.

La squadra di Gasperini sfiora il raddoppio al 63’ con Koné, che servito da Ferguson sbaglia incredibilmente da pochi passi. Al 75’ è invece Dybala a rendersi pericoloso con il suo classico mancino a giro, ma Skorupski vola e devia.

Il Bologna non ci sta e all’80’ risponde con Bernardeschi, lanciato da Orsolini: sinistro potente deviato in angolo da Ndicka.

La Roma apre la stagione con una vittoria contro un Bologna combattivo. Buona la prima per Gasperini, che, nonostante le difficoltà riscontrate sul mercato, riesce comunque a conquistare i tre punti all’esordio.

Il tabellino di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N’Dicka, 22 Hermoso; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Koné, 3 Angelino (83′ Rensch); 18 Soulé (74′ Dybala), 92 El Shaarawy (C) (61′ El Aynaoui); 11 Ferguson (74′ Dovbyk)

A disp. 32 Vasquez, 91 Zelezny, 2 Rensch, 87 Ghilardi, 8 El Aynaoui, 61 Pisilli, 9 Dovbyk, 21 Dybala, 35 Baldanzi

All. Gian Piero Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): 1 Skorupski; 29 De Silvestri (C) (72′ Zortea), 16 Casale (46′ Vitik), 26 Lucumì, 22 ; 8 Freuler (80′ Bernardeschi), 4 Pobega; 7 Orsolini, 21 Odgaard (72′ Fabbian), 28 Cambiaghi; 17 Immobile

A disp. 13 Ravaglia, 25 Pessina, 3 Posch, 14 Heggem, 20 Zortea, 32 Corazza, 41 Vitik, 6 Moro, 10 Bernardeschi, 19 Ferguson, 23 Karlsson, 80 Fabbian, 9 Castro, 24 Dallinga, 30 Dominguez

All. Vincenzo Italiano

Marcatori: 53′ Wesley

Tiri totali (in porta): 14 (4) – 10 (2)

Calci d’angolo: 2 – 4

Ammonizioni: 19′ Freuler (B), 67′ Mancini (R)

Espulsioni:

Note: Al 17′ gol annullato al Bologna per fuorigioco di Immobile; al 23′ palo della Roma con Cristante; al 48′ traversa del Bologna con Castro

A cura di Vincenzo Buono