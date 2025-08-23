SASSUOLO-NAPOLI: TOP & FLOP

Il Sassuolo, dopo un anno di Purgatorio in serie B, e’ riuscito subito a risalire in A dimostrando la sua solidità tecnico-economica.

E’ terminata da pochissimo la sfida del “Mapei Stadium” tra il Sassuolo e il Napoli, gara che ha dato il via alla nuova stagione della serie A. I ragazzi di Antonio Conte sono riusciti a imporsi per 2-0 grazie a una rete nella prima frazione di Mc Tominay e al raddoppio nella ripresa di De Bruyne.

TOP

Mc Tominay– Aveva regalato lui esattamente tre mesi fa lo scudetto con una mezza rovesciata e non poteva che essere lui ad aprire la nuova stagione con un colpo di testa in area. Se il match col Sassuolo si è messo subito in discesa lo si deve ancora una volta allo scozzese, al settimo gol nelle ultime otto giornate.

Politano– Anche in questo caso riviviamo un dolcissimo “Amarcord” della notte scudetto, col Matteo nazionale pronto a crossare per il suo compagno scozzese. Arriverà a breve il rinnovo di contratto che significherà presumibilmente “napoletanita’ a vita”. GIUSTO COSÌ…

Anguissa– Signore e signori non sconvolgetevi, ma se devo trovare il Top Player di Sassuolo-Napoli, io scelgo senza dubbio Frank. Partita sontuosa del camerunese, con un primo tempo straordinario a ricordarci come siano stati bravi Conte e la società a non lasciarlo andare a giugno. E’ talmente dirompente che nella sua partita ci sta anche un erroraccio a inizio ripresa e un gol sprecato.

FLOP

NESSUNO– Tuttavia ci sono state alcune amnesie un pochino in tutte le zone del campo su cui bisogna lavorare sin da subito.

"TOP & FLOP SASSUOLO-NAPOLI" È A CURA DI MARCO LEPORE

