Sassuolo-Napoli, le scelte per la difesa sono fatte

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà oggi il Sassuolo per la prima di campionato alle 18,30 al Mapei Stadium. La Repubblica ipotizza le scelte di mister Conte, in particolare per quel che riguarda la difesa. “Oggi toccherà a Olivera, presto sarà a disposizione pure Miguel Gutierrez, preso dal Girona e pronto a settembre. Senza dimenticare ovviamente Leo Spinazzola. La formula consente a Kevin De Bruyne di agire in una posizione a lui adatta. Sarà il trequartista alle spalle dell’attaccante centrale che sarà Lorenzo Lucca. Definito il quartetto arretrato: Di Lorenzo e Olivera presidieranno le fasce. I titolari sono loro in attesa che il Napoli definisca le due alternative”.

