Sarà il Napoli dei Fab Four: la novità tattica del nuovo corso

By Gabriella Calabrese
Un modulo creato per i big di centrocampo, quei “favolosi quattro”, i Fab Four di cui si parla da un po’. Il Corriere dello Sport scrive in merito alle probabili scelte di Antonio Conte: “Kevin De Bruyne, che per la prima volta oggi brillerà in Serie A partendo da Reggio Emilia, dal Mapei Stadium, non ha bisogno di chiedere ad altri di fargli spazio. Naturalmente si è inserito nel Napoli che ha appena vinto lo scudetto e, con la complicità di Conte, ha trovato il suo posto accanto ad Anguissa, Lobotka e McTominay, i tre centrocampisti che hanno avuto un peso specifico per quel tricolore ora cucito sul petto. I Fab Four, proprio loro, saranno la vera novità tattica del nuovo corso, almeno a cominciare dal Sassuolo, perché questa squadra – citando Conte – è stata comunque costruita per il 4-3-3 e senza Lukaku si dovrà valutare anche “una terza opzione senza punta”. Intanto, però, si riparte dal Girona, dal 4-4-1-1 dell’ultima amichevole, da Kdb dietro Lucca ma pronto a muoversi ovunque tra centrocampo e trequarti, senza bisogno di farsi spiegare troppe cose su carta, lasciandosi ispirare dal talento e dalla classe che non tramontano neppure a 34 anni”.

