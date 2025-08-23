CalcioNapoliNews

Santacroce: “Oggi Juan Jesus si fa preferire a Beukema”

By Gabriella Calabrese
0

FABIANO SANTACROCE A RADIO MARTE: Finalmente parte il campionato, non vedo l’ora di vedere il Napoli campione d’Italia all’opera. Sono molto curioso di vedere questa squadra, il 4-1-4-1 che penso Conte proporrà all’inizio, con De Bruyne vicino all’attaccante. Conoscendo il mister, sicuramente sarà uno dei moduli che utilizzerà in questa stagione, non dimenticando il 4-3-3. La mia griglia per il campionato – ha detto l’ex azzurro e talent scout a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- prevede sicuramente Napoli, Milan e Inter davanti, ma non escluderei dal loto la Juventus, della quale non bisogna mai fidarsi, e la Roma di Gasperini. Hojlund sarebbe un ottimo rinforzo, mi piace molto come calciatore, ha margini di miglioramento. Oggi mi aspetto Juan Jesus al fianco di Rrhamani, in attesa del pieno recupero di Buongiorno. Il brasiliano è sempre stato affidabile ogni volta che è stato chiamato in causa. Beukema avrà il suo spazio, ha un calcio pulito e palla al piede è propositivo, ma probabilmente deve ancora assimilare al meglio i concetti difensivi di Conte”

