Rivivi il Live Sassuolo-Napoli 0-2: buona la prima per i Campioni d’Italia

FINE SECONDO TEMPO

90+5′ Finisce la partita. Il Napoli vince e convince contro il Sassuolo 0-2 grazie ai goal di McTominay e il primo goal in maglia azzurra per De Bruyne.

90′ Concessi 5 minuti di recupero.

89′ Cambi per il Sassuolo: escono Berardi e Pinamonti entrano Moro e Pierini.

89′ Cambi per il Napoli: escono McTominay e Olivera dentro Vergara e Spinazzola.

81′ Cambi per il Napoli: escono Lucca e Lobotka entrano Gilmour e Lang.

80′ Cambio per il Sassuolo: escono Doig e Laurentié entrano Candè e Ghion.

79′ Sassuolo in 10! Bruttissimo fallo di Koné su Lucca. Ayroldi non ha dubbi ed estrae il secondo cartellino giallo al centrocampista neroverde.

75′ Primo cambio per il Napoli: esce Politano ed entra Neres

70′ Cooling break

64′ Si fa vivo il Sassuolo con un tiro dalla distanza di Muharemović, Meret in due tempi blocca il pallone.

58′ Goooooooalllll del Napoliiiii!!!!!! Tiro-cross di De Bruyne da calcio di punizione che sorprende Turati e si insacca in porta. Primo goal in Serie A per il belga.

55′ Palo del Napoli!: tiro di Politano che sbatte sul palo e sulla ribattuta Lucca manca clamorosamente la porta.

53′ Occasione Sassuolo: una disattenzione difensiva del Napoli permette a Berardi di calciare col sinistro, ma la conclusione termina a lato.

46′ Ammonito Lucca per gioco scorretto su Doig.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45’+2 Fine primo tempo: Napoli in vantaggio 0-1 sul Sassuolo con il goal di McTominay.

45’+1 Occasione Napoli: traversa clamorosa di McTominay.

45′ Concessi due minuti di recupero.

42′ Primo tiro in porta per il Sassuolo: ottima avanzata di Doig dalla sinistra, che con il mancino dalla distanza prova il tiro. Meret blocca senza problemi.

37′ Il Sassuolo sta provando ad uscire fuori specialmente con Laurentié, che con i suoi dribbling sta provando a mettere difficoltà agli azzurri.

25′ Cooling break.

22′ Occasione Napoli: tiro dalla distanza di McTominay ma Turati blocca senza problemi. Il Sassuolo sembra aver accusato il goal subito e sta lasciando sempre più campo agli azzurri, soprattutto in mezzo al campo con De Bruyne e Lobotka lasciati liberi ad impostare.

17′ Goooooallllllll del Napoliiiiiiiiiii!!!!!!!! Splendida apertura di Anguissa per Politano, che dopo aver puntato Doig crossa in mezzo e come al solito, McTominay, si inserisce in area di rigore e di testa porta i Campioni d’Italia in vantaggio 0-1.

12′ Occasione Napoli: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, cross di Politano, Turati esce male e Rrahmani, dopo il passaggio di De Bruyne, con il sinistro al limite dell’area piccola calcia fuori.

1′ Primo squillo del Napoli: dal fondo, cross di Politano e De Bruyne, il grande colpo di mercato azzurro con il destro dal limite dell’area di rigore, calcia alto.

INIZIO PRIMO TEMPO

Con un post tramite i propri profili social, il Napoli ha ufficializzato che giocherà con la maglia bianca.

Tutto pronto per la prima gara ufficiale di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Quello che accoglierà KDB e compagni sarà un Mapei Stadium (quasi) tutto azzurro: 7mila azzurri al seguito della squadra guidata dal capitano Giovanni Di Lorenzo.

Gli arbitri

Gli arbitri

Sarà diretto dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il IV sarà Antonio Rapuano di Rimini, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato da Gianluca Aureliano di Bologna.

Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): 13 Turati; 6 Walukiewicz; 19 Romagna, 80 Muharemović, 3 Doig; 90 Koné, 11 Boloca, 35 Lipani; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurientè. Napoli (4-4-1-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo 13 Rrhamani 5 J.Jesus 17 Olivera; 21 Politano, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 McTominay; 11 De Bruyne; 27 Lucca.

Inizia il campionato e il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte scenderà in campo alle 18:30 contro il neopromosso Sassuolo di Grosso. Come per ogni partita, ilnapolionline.com sarà lieto di raccontarvela con il live testuale della gara.

A cura di Emanuele Arinelli

