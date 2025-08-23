NewsCalcioRassegna Stampa

Repubblica – Sassuolo-Napoli, i Fab Four pronti

Oggi riprenderà il campionato di Serie A ed il Napoli affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium alle 18,30. Repubblica ipotizza le scelte di mister Conte con i quattro di centrocampo pronti per la gara.  “La storia di questi Fab Four non si svolge a Liverpool: loro non sono i Beatles, ma i quattro campioni del centrocampo del Napoli. Eccoli in ordine alfabetico: Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Stan Lobotka e Scott McTominay. Andranno in scena oggi pomeriggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo al debutto in campionato. Antonio Conte ha fatto una riflessione semplice: impossibile sacrificare uno di loro sull’altare del 4- 3- 3. La svolta tattica c’è stata durante il ritiro a Castel di Sangro. Un esterno offensivo in meno e un centrocampista in più. L’allenatore ha leggermente sistemato l’abito tattico e oggi ha scelto il 4-4-1-1. La formula è consolidata: Anguissa e Lobotka agiranno come cerniera centrale. Hanno intesa e caratteristiche complementari. La fisicità di Zambo e le geometrie dello slovacco funzionano perfettamente. Scott McTominay torna nella posizione in cui ha terminato la cavalcata scudetto. Gioca a sinistra con libertà di accentrarsi e lasciare spazio alle incursioni del terzino sinistro”.

