Rabiot fuori dal Marsiglia: il Napoli ci pensa

Adrien Rabiot è finito fuori rosa al Marsiglia dopo una furibonda lite con il compagno Jonathan Rowe e ora è sul mercato, valutato dal club francese circa 15 milioni di euro. Nonostante fosse diventato un punto di riferimento per l’allenatore Roberto De Zerbi, la società ha deciso di metterlo in lista trasferimenti a una settimana dalla chiusura della sessione estiva. La situazione ha attirJuventus ato subito l’attenzione di diversi club, in particolare del Napoli di Antonio Conte, che, secondo Alfredo Pedullà, ha già effettuato un sondaggio per capire i costi dell’operazione. Il club partenopeo, alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto, avrebbe verificato anche la disponibilità del giocatore ad accettare un ingaggio inferiore ai 6 milioni di euro fino a giugno. L’interesse del Napoli per Rabiot non chiude altre piste, come quella che porta a Marco Brescianini dell’Atalanta, con cui i contatti restano aperti. Intanto altri club italiani si sono defilati: il Milan, nonostante le voci, ha già completato il centrocampo con Ricci, Modric e Jashari, mentre un ritorno alla Juventus appare al momento molto lontano. Il caso Rabiot resta quindi una delle ultime occasioni di mercato, con il Napoli che sembra il club italiano più interessato a riportarlo in Serie A per dare a Conte un rinforzo di esperienza e qualità.

