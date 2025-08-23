CalcioNapoliNews

Ok con il Manchester, ma Hojlund non è convinto dalla formula

By Gabriella Calabrese
L’esigenza è quella di prendere un attaccante. è ovvio e in cima alla lista c’è Rasmus Hojlund, danese del Manchester United. Il CdS : “Hojlund ha già aperto all’ipotesi di tornare in Serie A, un campionato che conosce bene, dove ha segnato 9 gol appena ventenne due anni fa con la maglia dell’Atalanta. La sua richiesta è quella di essere ceduto. Non vuole correre il rischio, col prestito, di tornare tra un anno a Manchester consapevole di essere fuori dal progetto e costretto a guardarsi di nuovo intorno per un’altra avventura. Il Napoli, questo, lo sa. Ha registrato la sua volontà e riflette. La strada che metterebbe d’accordo tutti è il prestito oneroso, 5-6 milioni, con obbligo di riscatto a 35-40. Un vero e proprio investimento, un altro dopo Lucca. De Laurentiis al momento è fermo alla formula iniziale, prestito sempre oneroso ma con diritto di riscatto. Apertura da Manchester, risposta fredda dal giocatore. C’è tempo per venirsi in contro e cambiare idea. Parti al lavoro. Anche lo United è in attesa. Dovbyk è l’altra opzione valida dai costi differenti. La Roma cerca pretendenti, lui gradisce l’ipotesi Napoli (c’è anche il Villarreal in pressing), ma il suo club ha necessità di far cassa e quindi anche in questo caso andrebbe trovato l’accordo, la formula giusta”, scrive il quotidiano.

