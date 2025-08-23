Napoli-Roma, incroci di mercato: da Sancho a Dovbyk passando per Pellegrini

Il mercato spesso racconta storie che finiscono per intrecciarsi: sia Sancho che Dovbyk sono stati accostati con insistenza al Napoli, così come Lorenzo Pellegrini era finito nei radar partenopei lo scorso gennaio. Oggi, a distanza di mesi, ritornano al centro del dibattito, ma con la maglia della Roma. A confermarlo è stato il ds giallorosso Frederic Massara ai microfoni di DAZN, parlando apertamente delle situazioni che coinvolgono i tre giocatori: “Sancho è stato accostato a tutti i più grandi club italiani, è un giocatore di livello assoluto ma in questo momento mi pare che sia solo una suggestione”.

Dovbyk alternativa a Ferguson?

“Dovbyk è il centravanti della Roma, come lo è Ferguson. Tutte le squadre con ambizioni devono avere due centravanti forti”.

Gasperini ha detto che Pellegrini è fuori dal progetto?

“Non mi pare che abbia detto che è fuori dal progetto Roma, ma che questo sarà l’ultimo anno di contratto e non lo prolungheremo da scelta condivisa. Vorremmo non perderlo a parametro zero e stiamo valutando se c’è la possibilità di trovare una soluzione vantaggiosa per tutti, altrimenti resta un giocatore affidabile pronto a dare il suo contributo”.