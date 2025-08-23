Napoli, Hojlund resta l’obiettivo principale: valutazione 40-45 milioni, De Laurentiis pensa l’all-in

Il Manchester United valuta Rasmus Hojlund tra i 40 e i 45 milioni di euro, cifra che il Napoli considera elevata ma non fuori mercato, vista l’attuale situazione dei prezzi. Nonostante ciò, la priorità assoluta del club resta il danese, pur con altre operazioni in sospeso: Janlu Sanchez del Siviglia, che continua a rifiutare offerte dalla Premier League, ed Eljif Elmas, in attesa di una risposta dal Lipsia (1,5 milioni per il prestito e 10,5 per il riscatto), con la Roma pronta a inserirsi.

Dopo aver già investito 155 milioni di euro in questa sessione, Aurelio De Laurentiis non vuole andare oltre le possibilità economiche del club, ma l’idea di puntare forte su Hojlund è concreta: per il presidente azzurro sarebbe una mossa ambiziosa, non un rischio eccessivo, per completare il progetto tecnico e consegnare a Conte un attaccante di prospettiva e valore internazionale.