Napoli-Hojlund: ottimismo crescente, United apre al prestito, Manna spinge per convincere il danese

Il Napoli continua a lavorare senza sosta per Rasmus Hojlund, individuato come erede di Lukaku dopo l’infortunio del belga. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, mantiene contatti quotidiani con il Manchester United e con l’entourage del giocatore: i Red Devils hanno già dato l’ok a un prestito oneroso, ma resta da convincere l’attaccante, che preferirebbe un trasferimento con obbligo di riscatto.

Il Napoli, però, ha messo sul piatto un’offerta importante: 4,5 milioni netti a stagione e un ruolo da protagonista assoluto, in un’annata che prevede campionato, Champions League e la difesa dello scudetto. L’obiettivo è far leva sulla centralità del progetto tecnico e sulla visibilità internazionale che il club può garantire.

Hojlund ha superato la concorrenza di altri profili come Arokodare, Jackson e Dovbik, diventando la priorità assoluta del club di De Laurentiis. La trattativa resta complessa, ma a Castel Volturno regna ottimismo: il diritto di riscatto potrebbe essere rivisto in corso d’opera, nella convinzione che, una volta ambientato, il giovane danese possa diventare un patrimonio prezioso anche per il futuro del Napoli.

Fonte: Gazzetta