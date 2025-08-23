NewsCalcioMercato

Napoli-Hojlund: ottimismo crescente, United apre al prestito, Manna spinge per convincere il danese

By Emanuela Menna
0

Il Napoli continua a lavorare senza sosta per Rasmus Hojlund, individuato come erede di Lukaku dopo l’infortunio del belga. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, mantiene contatti quotidiani con il Manchester United e con l’entourage del giocatore: i Red Devils hanno già dato l’ok a un prestito oneroso, ma resta da convincere l’attaccante, che preferirebbe un trasferimento con obbligo di riscatto.

Factory della Comunicazione

Il Napoli, però, ha messo sul piatto un’offerta importante: 4,5 milioni netti a stagione e un ruolo da protagonista assoluto, in un’annata che prevede campionato, Champions League e la difesa dello scudetto. L’obiettivo è far leva sulla centralità del progetto tecnico e sulla visibilità internazionale che il club può garantire.

Hojlund ha superato la concorrenza di altri profili come Arokodare, Jackson e Dovbik, diventando la priorità assoluta del club di De Laurentiis. La trattativa resta complessa, ma a Castel Volturno regna ottimismo: il diritto di riscatto potrebbe essere rivisto in corso d’opera, nella convinzione che, una volta ambientato, il giovane danese possa diventare un patrimonio prezioso anche per il futuro del Napoli.

Fonte: Gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

Di Michele: “Napoli competitivo, manca solo l’erede di Lukaku. Conte sa cosa fare”

News

Rabiot fuori dal Marsiglia: il Napoli ci pensa

News

Live Sassuolo-Napoli: inizia il campionato nel segno del buon tempo, la prima in A…

News

Cosmi: “Chi vince lo scudetto? E’ difficile dirlo, ma il Napoli l’obbligo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.