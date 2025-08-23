CalcioNapoliNews

Napoli/Hojlund, la risposta dopo il weekend: i dettagli

By Gabriella Calabrese
E’ la “trattativa calda del momento”, Napoli-Hojlund, ed è quella che interessa maggiormente gli esperti di mercato. Nicolò Schira, ne parla attraverso il proprio canale Youtube: “Offerta: 5 milioni allo United per il prestito oneroso con 40 per diritto, non c’è ancora obbligo. Allo United questo pacchetto da 45 milioni va bene. L’obbligo lo chiede Hojlund. Lo United vuole vendere e ha il via libera. Hojlund è la sesta punta per loro. Cosa manca per chiudere? Manca il sì definitivo del giocatore che non vuole fare come altri giocatori che partono e poi dopo un anno tornano da separati in casa. Il papà sta cercando di convincerlo insieme agli agenti e intermediari che andare via dallo United è la cosa migliore per lui, soprattutto tornando in Italia, un campionato che il giocatore conosce decisamente bene. Hojlund rifletterà nel weekend e poi darà la sua risposta”.

